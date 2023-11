Soirée dédiée à la défense des Droits Humains Salle Masqueliez Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Soirée dédiée à la défense des Droits Humains Samedi 9 décembre, 17h30 Salle Masqueliez Participation libre – Bénéfices au profit d’Amnesty International

Le groupe villeneuvois d’Amnesty International et la compagnie La Femme et l’Homme debout vous invitent à une soirée dédiée à la défense des Droits Humains samedi 9 décembre 2023 à la salle Raoul-Masqueliez, en partenariat avec la Maison des droits de l’Homme Nelson-Mandela et la Ville et en compagnie de plusieurs artistes.

Des enfants et des ados de la ville seront associés, via la participation du Conseil des Jeunes, de l’Observatoire des mutations de la jeunesse et de la citoyenneté et celle d’établissements scolaires villeneuvois : les collèges Rimbaud et Camille-Claudel (section Arts du cirque), la troupe de théâtre du lycée Queneau, les écoles élémentaires Chopin et Mermoz.

Le centre social Flers-Sart proposera lui trois créations :

un tableau qui parle des migrants, réalisé par des adultes ;

une sculpture en matériaux de récupération pour illustrer la question des migrants par les jeunes adolescents ;

et une chanson chorégraphiée par l’Accueil de loisirs sur la place des femmes dans le monde.

Au programme :

à 17h30 : signature de pétitions dans le cadre de l’opération lancée chaque année « 10 jours pour signer » pour la défense de dix personnes dont les droits sont menacés dans différents pays du monde.

à 18h30 : spectacle

à partir de 20h : échanges et prises de parole, avec petite restauration et buvette

Avec Amnesty International, les visiteurs pourront aussi découvrir une exposition de portraits et prendre part à la campagne de signature de pétitions.

Participation libre

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00