Concours et bourse 2023 du cercle ornithologique villeneuvois Salle Masqueliez Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concours et bourse 2023 du cercle ornithologique villeneuvois Salle Masqueliez Villeneuve-d’Ascq, 22 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concours et bourse 2023 du cercle ornithologique villeneuvois Dimanche 22 octobre, 09h00 Salle Masqueliez Entrée libre Le Cercle Ornithologique Villeneuvois organise un concours avec exposition et bourse. Couleurs et postures uniquement. Les 21 et 22 octobre 2023 de 9h00 à 12h30 à la salle Masqueliez.

En partenariat avec le C.C. Houplinois Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:30:00+02:00

2023-10-22T09:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Masqueliez Adresse 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Salle Masqueliez Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.639122;3.132707

Salle Masqueliez Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/