Théâtre : Comment foirer un anniversaire ? Salle Masqueliez, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Théâtre : Comment foirer un anniversaire ? Samedi 10 juin, 15h30, 20h30 Salle Masqueliez PAF: 6€ (gratuit jusqu’à 10 ans) Samedi 10 juin 2023, l’atelier théâtre Bulles et Planches de l’association Temps libre présente la pièce Comment foirer un anniversaire ? de Eric BEAUVILLAIN à 15h30 et 20h30 à la salle Masqueliez.

Au départ, l’idée paraissait bonne : organiser en secret l’anniversaire d’un copain, rassembler quelques amis et lui préparer une jolie surprise.

Et puis, rapidement… Tout s’enraille !

L’ex du copain en question se retrouve invitée par erreur ; la stripteaseuse ne pouvant venir, c’est sa grand-mère qui la remplace ; une ancienne star de série télé qu’on avait conviée s’avère totalement dérangée…

Finalement, l’idée n’était peut-être pas si bonne car cette sympathique petite fête va très vite se transformer en cauchemar… Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 43 22 07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

