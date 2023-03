Spectacle £¥€$ (Lies) Salle Masqueliez, 4 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Un spectacle proposé par La rose des vents à la salle Masqueliez les 4, 5 et 6 avril 2023 (en remplacement de Funeral, initialement programmé).

Dans ce titre, vous pouvez lire « livre sterling », « yen », « euro » et « dollar ». Mais aussi “Lies” (mensonges) ou “Eyes” (yeux). Quoi qu’il en soit, que l’on y voit des mensonges ou des devises, il s’agit ici d’argent. La compagnie flamande Ontroerend Goed (initialement programmée avec le spectacle Funeral) vous invite à vous mettre dans la peau des plus grands possesseurs d’argent. Les 1%, les supers riches. Ceux qui tirent les ficelles et dont nous ne voyons jamais les visages. Pour une soirée, vous pouvez prendre leur place. Vous êtes aux commandes. Vous êtes au centre de notre système économique. Par le biais d’un jeu de casino, vous êtes invités à toucher du doigt les mécanismes qui régissent le monde des banques et de la finance. C’est vous qui déterminez le parcours. Et qui sait, vous pourriez faire de ce monde un endroit meilleur, plus juste, plus responsable, parce que vous ferez les choses différemment. Évidemment.

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France

