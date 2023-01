TWIST Salle Masqueliez, 30 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

TWIST 30 mars – 1 avril Salle Masqueliez

de 5 à 21€

Entre un jeu de rôle, un escape game et un jeu de plateau, TWIST invite les spectateurs à jouer avec le temps, à le sentir se dilater ou se densifier.

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Flers-Bourg Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Delphine Abrecht, Cindy Coutant

Cie Yan Duyvendak

Kaedama (Corenta Lebrat, Théo Rivière)

Jean-Daniel Piguet, et al.

PAys-BAs/Suisse/france

COPRODUCTION La rose des vents

Durée 2h

En recourant à des procédés ludiques, les projets co-créés par la Cie Yan Duyvendak s’intéressent à la constitution du collectif et à comment la collaboration et l’empathie peuvent amener à des formes possibles d’autonomisation.

TWIST est un jeu collectif. Dans un jeu collectif, il n’y a pas unxe seulxe gagnantxe, c’est toute l’équipe qui œuvre ensemble au même but. Dans le jeu avec les autres, il y a quelque chose de fondamentalement intéressant, de l’être ensemble, de l’amusement et de la joie.

A priori, TWIST est d’une simplicité déconcertante. Les spectateurixces/joueureuxes sont accueilliexs dans un univers où tout ce qui existe se résume à des tables de jeu et des puzzles à accomplir. Mais rapidement, on se rend compte que c’est le rapport aux autres qui est en jeu. Peut-on créer les conditions d’une alliance pour un bien commun ? Comment s’installe la coopération ? Peut-on créer collectivement une harmonie, une œuvre commune ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-01T22:00:00+02:00

Dorothée_Thébert-Filliger