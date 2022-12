Bal Folk des EEDF avec Assabiya et Smitlap Salle Masqueliez, 4 février 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Adulte = 7 €, Enfant moins de 12 ans = 5 €. Paiement en espèces ou chèque sur place.

Le Bal folk des éclés de Villeneuve d’Ascq revient ! Viens danser ??avec Assabiya et Smitlap ! handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel mi;vi;ii

Le Bal folk des éclés de Villeneuve d’Ascq revient !

Ce bal est organisé par l’association « EEDF Jules Verne » et plus particulièrement par notre groupe de jeunes de 15 – 17 ans qui s’occuperont sur place de la billetterie, la déco et la restauration.

Les profits de la soirée serviront pour leur projet itinérant prévu en Suède à l’été 2023, à la rencontre de scouts et éclaireur-euses du monde entier ! ⛺️

Pré-reservation conseillée, par email merci d’indiquer le nombre de personnes et un nom de famille : clanainees.vda@gmail.com

Assabiya désigne en Arabe le concept de communauté, de faire ensemble. C’est dans cette optique que les musiciens de ce jeune groupe de la scène folk nordiste s’inscrivent : tenter de créer, le temps d’un bal, une union entre musiciens et danseurs.

Autour des violons, de la viole de gambe et de l’accordéon ces quatres musiciens cherchent à expérimenter tant dans leurs manières de jouer que dans leur méthode de travail ou la constitution de leur répertoire.

Crée en 1983, SMITLAP est un acteur du milieu trad du nord de la France. Quintet dynamique pour animer des bals mais aussi collectif militant autour des musiques trad. Organisateur de Cassel cornemuses, on retrouve des bouts de SMITLAP au folk club des damoiselles, dans le festival FOLK EN MAI….

illustration : Ilounn Bahu