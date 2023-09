La sorcière Befana salle Maryse et Alain Jacquemart Le Charme, 16 décembre 2023, Le Charme.

La sorcière Befana Samedi 16 décembre, 16h00 salle Maryse et Alain Jacquemart Gratuit

Seule dans sa cave humide et glacée, la sorcière Befana pique une grosse colère…

Pourquoi ? Parce que le 25 décembre approche… et Befana déteste, déteste, DÉTESTE le Père-Noël ! Elle, celui qu’elle aime, c’est le Père Fouettard. Mais voilà, il est tombé dans l’oubli !

Heureusement, Befana n’est jamais à court d’idées ; et après un bon petit somme, elle se met au travail : elle va fabriquer une potion qui transformera le Père-Noël en … Père Fouettard !

Philtre magique en poche, la voilà qui attend maintenant la nuit de Noël avec autant d’impatience que tous les enfants du monde … mais, mais, mais … Befana n’est pas au bout de ses surprises !

Dans cet album, Sarah K. entremêle différentes traditions : celles, connues de tous, du Père Noël et d’Halloween, celle, un peu oubliée du Père-Fouettard, et celle plus « exotique » car issue du folklore italien : La Befana.

Elle aborde ainsi le thème de Noël sous un angle original et décalé (celui d’une sorcière mal lunée), tout en délivrant, par une pirouette inattendue, un message de tolérance propre à l’esprit de Noël, détaché de toute lourdeur moralisatrice…

salle Maryse et Alain Jacquemart LE CHARME, 3 route d’Aillant Le Charme 45230 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:35:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:35:00+01:00

sorcière père Noël

Cie les Utopies