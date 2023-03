SOIRÉE FUITE DE JAZZ Salle Mariette Vautrin Sampigny Sampigny Catégories d’Évènement: Meuse

2023-05-13 19:30:00 19:30:00 – 2023-05-13

Meuse Sampigny . Soirée apéro-concert. Entrée : 12€ + une boisson offerte sur réservation

Gratuit pour les moins de 12ans. Ouverture des portes à 19h30

Concert à 21h +33 7 71 68 14 64 Salle Mariette Vautrin Rue Henriette de Lorraine Sampigny

