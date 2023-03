Omelette des pêcheurs Salle Marie Madeleine Saint-Julien-en-Born Côte Landes Nature Tourisme Saint-Julien-en-Born Catégories d’Évènement: Landes

Landes Saint-Julien-en-Born . La Pinasse de Contis organise sa traditionnelle omelette des pêcheurs.

Apéritif offert par l’association puis repas ouvert à tous sur inscription.

Au menu : velouté d’asperges et croûtons, omelette lardons/poivrons/oignons, fromage, salade, pastis landais, salade de fruits, café. 13 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements et inscription auprès de François Hiquet au 07 81 32 16 47 ou Vincent Froustey au 06 81 40 20 85 ou Jean-Claude Rossi au 06 82 80 66 66.

Apéritif offert par l’association puis repas ouvert à tous sur inscription.

Au menu : velouté d’asperges et croûtons, omelette lardons/poivrons/oignons, fromage, salade, pastis landais, salade de fruits, café. 13 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements et inscription auprès de François Hiquet au 07 81 32 16 47 ou Vincent Froustey au 06 81 40 20 85 ou Jean-Claude Rossi au 06 82 80 66 66.

