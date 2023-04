Conférence sur la politique migratoire de l’Union européenne Salle Marie Laurent Tulle Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Conférence sur la politique migratoire de l’Union européenne Salle Marie Laurent Tulle, 11 mai 2023, Tulle. Conférence sur la politique migratoire de l’Union européenne Jeudi 11 mai, 17h30 Salle Marie Laurent Tulle Entrée libre Conférence de Daniel BERNUSSOU, Président de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sur la politique migratoire de l’Union européenne.

Cette conférence est organisée en partenarait avec le Comité de jumelage de Tulle.

Salle Marie Laurent Tulle 19 avenue Alsace Lorraine 19000 TULLE

