Conférence Crise Russie Ukraine salle marie Laborde ancien CES Figeac, 5 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’association la Fabrique des Savoirs vous propose une conférence sur la crise Russie- Ukraine, par Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie et Moyen Orient de l’IFRI..

2023-10-05 20:30:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

salle marie Laborde ancien CES

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Fabrique des Savoirs association invites you to a conference on the Russia-Ukraine crisis, by Dorothée Schmid, head of IFRI’s Turkey and Middle East program.

La asociación Fabrique des Savoirs organiza una conferencia sobre la crisis ruso-ucraniana, a cargo de Dorothée Schmid, responsable del programa de Turquía y Oriente Próximo del IFRI.

Der Verein la Fabrique des Savoirs bietet Ihnen einen Vortrag über die Russland-Ukraine-Krise von Dorothée Schmid, Leiterin des Programms Türkei und Naher Osten des IFRI, an.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Figeac