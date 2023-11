Bal de la majorité ! Salle Marie Curie, Mons-en-Barœul (59) Bal de la majorité ! Salle Marie Curie, Mons-en-Barœul (59), 23 mars 2024, . Bal de la majorité ! Samedi 23 mars 2024, 14h00 Salle Marie Curie, Mons-en-Barœul (59) 10 18 ans déjà ! L’association Chandéon fête sa majorité à l’occasion d’un bal animé par les groupes : – La Mésanj, répertoire de Haute-Bretagne – Turbobal, répertoire du Poitou et du Limousin Au programme également stages de violon, de chant et de danse (14h – 17h 20 euros) Entrée du bal : 10 euros Réservation pour les stages sur le site de l’association ! source : événement Bal de la majorité ! publié sur AgendaTrad Salle Marie Curie, Mons-en-Barœul (59) 4, Rue Pierre Curie

