Rencontre citoyenne : participation et concertation sur le bien vieillir Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq

Rencontre citoyenne : participation et concertation sur le bien vieillir Rendez-vous, le lundi 8 et mardi 9 avril prochain, de 9h à 17h à la Salle Marianne pour participer à une table ronde participative autour du bien vieillir. Repas offert. 8 et 9 avril Salle Marianne Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T09:00:00+02:00 – 2024-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T17:00:00+02:00

Au programme :

Habitat, espaces extérieurs et bâtiments

Communication information, participation citoyenne et emploi

Lien social, solidarité, culture et loisirs

Transport, mobilité, autonomie, services et soins

18, 35 ou 55 ans et plus, TOUT le monde est concerné ! Vous êtes les principaux acteurs du « Bien vieillir dans ma ville », votre avis nous intéresse.

Inscription auprès de la Maison des aînés, 2 rue de la station à Villeneuve d’Ascq ou en ligne : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-aux-tables-rondes-du

Salle Marianne place de la République 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France