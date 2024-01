Fête de nouvel an chinois 2024 Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fête de nouvel an chinois 2024 Dimanche 11 février, 13h30 Salle Marianne Entrée libre, inscription sur place

2024-02-11T13:30:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T13:30:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00 Pour célébrer le nouvel an chinois de Dragon 2024, dans la Salle Marianne le 11 février 2024, l’association a soigneusement préparé une fête pour nos adhérents et tout publique de lille. Dans la fête nous aurons des dégustations de plats chinois, ateliers de l’expérience culturelle de calligraphie, de peinture, d’activité artisanale, d’essai le Hanfu et aussi des spectacles par nos enfants de l’association.

L'entrée est gratuite pour tout le monde, il faut juste une inscription simple sur place. Salle Marianne rue de la station 59650 villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France association.culture.chinoise.pj@gmail.com Association de la Culture Chinoise – Jieling

