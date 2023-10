Téléthon : journée Cosplay et Karaoké Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Téléthon : journée Cosplay et Karaoké Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 18 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Téléthon : journée Cosplay et Karaoké Samedi 18 novembre, 10h00 Salle Marianne Réservation conseillée, à partir de 5€ Samedi 18 novembre 2023 à la salle Marianne, une journée festive en faveur du Téléthon. Programme De 10h à 16h : Concours de déguisements et Cosplay

De 16h à 18h : Karaoké enfants – 10 ans (accompagnés d’un adulte)

De 18h à 22h30 : Karaoké tout public Infos pratiques Prix d’entrée pour toute la journée : 8€ / personne – 5€ pour les groupes de 5 ou +

Réservation conseillée à resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com

Restauration et animations diverses sur place toute la journée.

Vente d’objets à l’effigie de l’AFM Téléthon, des jacinthes et des plantes.

Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

