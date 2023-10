Concours de déguisement Cosplay et Karaoké Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concours de déguisement Cosplay et Karaoké Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 18 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concours de déguisement Cosplay et Karaoké Samedi 18 novembre, 10h00 Salle Marianne Entrée 8€/pers et 5€/pers pour les groupes de 5 ou +. Réservation conseillée : resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com Au profit du Téléthon, organisé par la Force T villeneuvoise. Concours de déguisement Cosplay et Karaoké. Samedi 18 novembre à la salle Marianne, rue de la station à Villeneuve d’Ascq (quartier Annappes). Ouverture des portes à 10h. 11h à 15h concours de déguisement et Cosplay. 15h45 remise des prix. 16h à 18h Karaoké junior (<10ans). 18h à 22h30 Karaoké pour tous. Restauration sur place. Entrée 8€/pers et 5€/pers pour les groupes de 5 ou +. Réservation conseillée : resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

