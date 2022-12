Les mille et une guinguettes Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Entrée libre

Chaque mois, les guinguettes s'invitent dans vos quartiers ! Un après-midi pour danser de 14h à 20h avec la Maison des Aînés. Samedi 14 octobre 2023 à la salle Marianne.

Salle Marianne
Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650
Nord Hauts-de-France

Rendez-vous samedi 14 octobre 2023 à la salle Marianne dans le cadre de l’Automne Bleu.

