Villeneuve-d'Ascq Soirée documentaire dans le cadre d’Octobre rose Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 13 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Soirée documentaire dans le cadre d’Octobre rose Vendredi 13 octobre, 19h00 Salle Marianne Gratuit sur inscription Vendredi 13 octobre 2023, la ville de Villeneuve d’Ascq organise une soirée documentaire en coopération avec Ramsay et l’Espace Ressources Cancer d’EOLLIS à la salle Marianne. Gratuit sur inscription. Au programme : 19h : ouverture des portes

19h30 : discours du Maire ou de l’élue

20h : diffusion d’un documentaire de 45 minutes sur le parcours de 3 femmes qui ont vécu un cancer du sein et s’en sont relevées grâce à des projets qui sortent de l’ordinaire. (Réalisé par Ramsay)

20h45 : temps d’échanges entre le public, les infirmières coordinatrices de parcours de soins en cancérologie et des professionnelles de l’ERC

21h30 : Pot de convivialité avec présence de stands (prévention et rappel des gestes d'autopalpation à l'aide d'un buste par Ramsay Santé et présentation des Espaces Ressources Cancer) Inscriptions en ligne : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/octobrerose2023 Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

