Villeneuve-d'Ascq Automne bleu : conférence « Le droit des aînés et les discriminations liées à l’âge » Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 12 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Automne bleu : conférence « Le droit des aînés et les discriminations liées à l’âge » Jeudi 12 octobre, 14h30 Salle Marianne Gratuit sur inscription à la Maison des Aînés Jeudi 12 octobre 2023 à 14h30, l’association « debout les ainé.es » organise en partenariat avec la maison des Ainés de Villeneuve d’Ascq, une conférence à la salle Marianne sur le thème du droit et des discriminations liées à l’âge.

Le sujet sera débattu par Bernard Ennuyer, sociologue, auteur d’études sur les effets de l’âgisme, et Claire Hedon, défenseure de droits, qui a présidé à la publication de plusieurs études sur les discriminations dont sont souvent victimes les personnes en fonction de leur âge, de leur situation de faiblesse ou du manque de considération de la société.

Cette conférence sera animée par Patrick Fournier, président de l’association Gratuit sur inscription à la Maison des Aînés Renseignements : aines@villeneuvedascq.fr

ou 03 28 77 45 20 Salle Marianne place de la République 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq

