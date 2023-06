Élection de Miss Villeneuve d’Ascq Eurométropole Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Élection de Miss Villeneuve d’Ascq Eurométropole Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 24 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Élection de Miss Villeneuve d’Ascq Eurométropole Samedi 24 juin, 20h00 Salle Marianne L’élection aura lieu samedi 24 juin 2023 à partir de 20h, salle Marianne. Elle est organisée par le Comité Miss Côte d’Opale Lille Métropole Hauts-de-France Entrée : 14 €, demi-tarif pour les moins de 12 ans accompagnés). Pour la nouvelle miss, le comité lance un appel aux femmes âgées de 17 à 28 ans, célibataires et sans enfants, mesurant au moins 1m65. Inscriptions et réservations : misseuroregion@gmail.fr ou 06 67 62 34 04. Salle Marianne rue de la station 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:misseuroregion@gmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Marianne Adresse rue de la station 59650 villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq

Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Élection de Miss Villeneuve d’Ascq Eurométropole Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq 2023-06-24 was last modified: by Élection de Miss Villeneuve d’Ascq Eurométropole Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq 24 juin 2023