Villeneuve-d'Ascq Inscriptions activités et animations pour les aînés – 2023-2024 Salle Marianne Villeneuve-d’Ascq, 15 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Inscriptions activités et animations pour les aînés – 2023-2024 Jeudi 15 juin, 09h00, 14h00 Salle Marianne Inscrivez-vous aux animations et activités aînés de l’année 2023-2024 dès demain, jeudi 15 juin à partir de 9h à la salle Marianne ou en ligne via le site internet de la ville.

Programme et infos sur : https://www.villeneuvedascq.fr/loisirs-pour-les-aines Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/loisirs-pour-les-aines »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T12:00:00+02:00

