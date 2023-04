Journée festive des aînés Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Journée festive des aînés Salle Marianne, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Journée festive des aînés Samedi 10 juin, 13h00 Salle Marianne Gratuit Samedi 10 juin 2023 de 13h à 17h, la Maison des Aînés propose une journée festive à la découverte des activités proposées tout au long de l’année. Rendez-vous de 13h à 17h à la salle Marianne. Au programme : Animation musicale

Animations pour les plus jeunes

Stands alimentaires et buvette

Présence des intervenants (poterie, idées succulentes, ateliers cuisine, infos pratiques, atelier sportif, jardinage, …) La journée festive se déroule à la salle Marianne, dans le jardin partagé et la cour de la Maison des Aînés ainsi qu’à la salle de sport Vendémiaire. Renseignements : Tél. 03 28 77 45 20

Mail : aines@villeneuvedascq.fr Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 77 45 20 »}, {« type »: « email », « value »: « aines@villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « mailto:aines@villeneuvedascq.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T13:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

2023-06-10T13:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Marianne Adresse Rue de la station, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq

Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Journée festive des aînés Salle Marianne 2023-06-10 was last modified: by Journée festive des aînés Salle Marianne Salle Marianne 10 juin 2023 Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord