Salon des artistes villeneuvois Salle Marianne, 29 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Salon des artistes villeneuvois 29 avril – 8 mai Salle Marianne Entrée libre Depuis de nombreuses années, le groupement des artistes villeneuvois organise en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq, un grand salon de printemps qui regroupe environ 70 artistes qui exposent près de 180 oeuvres en peintures, sculptures, aquarelles et gravures à la salle Marianne. L’édition 2023 se déroulera du samedi 29 avril au lundi 8 mai 2023. Horaires : Tous les jours de 14h à 19h

Mercredi et dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 19h

Fermé le 1er mai

Ouvert le 8 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 19h Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

