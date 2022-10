Mini Forum sur les services à la personne le jeudi 13 Octobre de 13h à 16h Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Mini Forum sur les services à la personne le jeudi 13 Octobre de 13h à 16h Salle Marianne, 13 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Mini Forum sur les services à la personne le jeudi 13 Octobre de 13h à 16h Jeudi 13 octobre, 13h00 Salle Marianne Venez découvrir le secteur des services à la personne Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Venez découvrir les formations proposées dans ce secteur, préparez vous en vue d’un entretien avec l’un de nos employeurs présent (02 Mme Propreté, ADAR…)

Vous hésitez? échangez avec un salarié du secteur ou prenez des infos sur le Chèque Emploi Service Universel pour travailler au domicile de particuliers

