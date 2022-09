Rencontre : assistant.e.s maternel.le.s, quelles évolutions ? Salle Marianne Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Rencontre : assistant.e.s maternel.le.s, quelles évolutions ? Salle Marianne, 5 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Rencontre : assistant.e.s maternel.le.s, quelles évolutions ? Mercredi 5 octobre, 18h30 Salle Marianne L’Association des assistantes maternelles villeneuvoises et des parents et ses environs (AAMV) invite à une rencontre mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 à la salle Marianne. Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:nounounathaamv@gmail.com »}] L’Association des assistantes maternelles villeneuvoises et des parents et ses environs (AAMV) invite à une rencontre mercredi 5 octobre 2022 à 18h30 à la salle Marianne. Il sera question des évolutions de la profession au niveau du droit du travail et des postures professionnelles.

Elle permettra également aux parents de trouver des professionnelles disponibles. Renseignements : 03 20 91 76 63 ou nounounathaamv@gmail.com

