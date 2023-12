Marché de Noël Bourganeuf-Zirndorf Salle Marel Deprez Bourganeuf, 1 décembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

A Bourganeuf, le Marché de Noël du Comité de Jumelage avec Zirndorf vous propose une diversité de produits de Noël : Jouets traditionnels, décorations de Noël, gâteaux de Noël allemands, choppes de bière et tasses à vin chaud et de la bière de Zirndorf..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:00:00. .

Salle Marel Deprez

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In Bourganeuf, the Comité de Jumelage’s Christmas Market with Zirndorf offers a wide range of Christmas products: traditional toys, Christmas decorations, German Christmas cakes, beer mugs and mulled wine and Zirndorf beer.

En Bourganeuf, el Mercado de Navidad del Comité de Jumelage con Zirndorf ofrece una amplia gama de productos navideños: juguetes tradicionales, adornos navideños, pasteles de Navidad alemanes, jarras y vino caliente y cerveza Zirndorf.

In Bourganeuf bietet der Weihnachtsmarkt des Partnerschaftskomitees mit Zirndorf eine Vielfalt an weihnachtlichen Produkten: Traditionelles Spielzeug, Weihnachtsdekorationen, deutsches Weihnachtsgebäck, Bierkrüge und Glühweintassen sowie Zirndorfer Bier.

