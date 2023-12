Atelier de « Danse médecine » – « Movement medicine » Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 24 mars 2024, Versailles.

Atelier de « Danse médecine » – « Movement medicine » Dimanche 24 mars 2024, 18h00 Salle Marcelle Tassencourt Tarif : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T18:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:30:00+01:00

« Movement Medicine »

« Movement Medicine » est une pratique de mouvement basée sur le corps qui utilise la danse libre pour reconnecter les individus avec eux-mêmes, leur créativité et le monde qui les entoure. Elle encourage l’expression créative et la compréhension de soi à travers le mouvement, tout en mettant l’accent sur la communauté et l’individualité.

Pourquoi danser et pour qui?

Il y a un audacieux en chacun de nous prêt à faire de sa vie une merveille. La danse a le pouvoir de le réveiller. Cette pratique fait de notre corps un refuge, permet de rentrer en amitié avec nos émotions et ouvre l’esprit.

Toute personne qui respire peut venir, ici on écoute le corps et on le suit, peu importe vos aptitudes physiques, votre corps a des choses à vous dire.

Que l’on soit très à l’aise dans son corps ou pas du tout peu importe, ici bien danser ça n’existe pas, il n’y a que vous qui puissiez faire votre danse.

Places limitées – inscription obligatoire.

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « link », « value »: « http://compagniedunouveausouffle.fr »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.