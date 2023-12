Du corps à l’image (Festival films de danse – Versailles) Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 24 janvier 2024, Versailles.

Du corps à l’image (Festival films de danse – Versailles) 24 janvier – 13 mars 2024, les mercredis Salle Marcelle Tassencourt Réservation obligatoire en envoyant un mail à sanchez.jeanjacques@free.fr

Début : 2024-01-24T17:15:00+01:00 – 2024-01-24T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-13T17:15:00+01:00 – 2024-03-13T18:30:00+01:00

Dans le cadre des activités à Versailles, Jean-Jacques Sanchez propose une programmation de vidéos danses et films de danse. Projections de films de danse de manière régulière, une fois par mois, les mercredis. Ces rencontres se dérouleront dans la salle Marcelle Tassencourt à Versailles. VOIR Programme en cours.

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

© Jean-Jacques Sanchez