PPLV IDFO 10 ans déjà Samedi 16 décembre, 14h00 Salle Marcelle Tassencourt Entrée libre

Enseignant ? Educateur ? Parent ?

PPLV IDFO vous offre pour son 10ème anniversaire de DECOUVRIR « LIONS QUEST PASSEPORT POUR LA VIE », SAMEDI 16 DECEMBRE 2023 de 14h à 17h, Salle Marcelle Tassencourt 7bis rue Pierre Lescot à Versailles.

INFORMATION, RENCONTRES, ATELIERS INTERACTIFS , TEMOIGNAGES

Programme pédagogique «Clés en mains» du LIONS CLUBS INTERNATIONAL, appliqué dans 148 pays, destiné aux éducateurs, enseignants, parents, LQ PPLV leur permet d’apprendre aux jeunes (5/18 ans ) :

• La communication apaisée

• L’estime et la confiance en soi.

• Le respect de soi et des autres

• Une meilleure gestion de leurs émotions

• Savoir dire NON…

Tout cela conduisant à réduire la violence et les addictions en milieu scolaire et familial entre autres !

Nous vous accueillerons avec joie.

Contact : 06 78 60 14 34, pplvidfo@gmail.com .

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France

La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

