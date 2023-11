Atelier « La Fabrique de Noël » Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 10 décembre 2023, Versailles.

Atelier « La Fabrique de Noël » Dimanche 10 décembre, 14h00, 16h00 Salle Marcelle Tassencourt Sur inscription.

Programme 1h30 atelier créatif + décoration de biscuit de Noël + animation.

Création d’une suspension de Noël au choix:

ange à partir d’un coquillage (à partir de 4 ans)

coquille en foamiran (à partir de 6 ans)

un ange en perles (à partir de 8 ans)

+ Décoration de biscuits de Noël

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/pre-academie-des-arts/evenements/atelier-fabrique-de-noel-a-versailles-2023 »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T15:30:00+01:00

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00