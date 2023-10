Théâtre Musical Burlesque « La Valse des Pingouins » Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 25 novembre 2023, Versailles.

Théâtre Musical Burlesque « La Valse des Pingouins » Samedi 25 novembre, 20h30 Salle Marcelle Tassencourt Participation aux frais 10 €.

Morini a une usine de chaussures et veut lancer son nouveau produit, une paire de bottes révolutionnaires ! Avec le concours de Florian Moselle, sa cheville ouvrière laborieuse de l’usine, il organise une grande soirée pour s’attirer le parrainage mondain du comte : extrats, magiciens, feu d’artifice… chacun fait de son mieux!… On ne peut pas dire à quel moment cela a « dérapé »… une soirée mémorable !

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « phone », « value »: « 0618688499 »}, {« type »: « email », « value »: « arts.associes@wanadoo.fr »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

