Atelier danse avec le chorégraphe Jean-Jacques Sanchez Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 18 octobre 2023, Versailles.

Atelier danse avec le chorégraphe Jean-Jacques Sanchez 18 octobre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Salle Marcelle Tassencourt 20 € l’atelier – 170 € la carte de dix ateliers – Adhésion Association Parrêsia : 15 €

Ateliers danse de la rentrée (Octobre 2023-Juin 2024) – Versailles

Entrez dans la danse!

Les ateliers de création chorégraphique reprennent leur activité à partir du mois d’octobre 2023 (18 octobre 2023).

Sous la direction du chorégraphe Jean-Jacques SANCHEZ, les ateliers auront lieu tous les mercredis de 17h15 à 18h30 dans la salle Marcelle Tassencourt de Versailles.

Plus de renseignements et inscription en envoyant un mail à sanchez.jeanjacques@free.fr

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « email », « value »: « sanchez.jeanjacques@free.fr »}] [{« link »: « mailto:sanchez.jeanjacques@free.fr »}] https://www.facebook.com/JJacquesSanchez/posts/pfbid02gdBugUkr8usGZM435APoQ7nRGmibnDdoj19tCGujAJ9fYg23jiHpKbDa1mUPbXj7l La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T17:15:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

2024-06-19T17:15:00+02:00 – 2024-06-19T18:30:00+02:00

© Jean-Marc Gourdon