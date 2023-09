Braderie de puériculture Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 14 octobre 2023, Versailles.

Braderie de puériculture Samedi 14 octobre, 09h30 Salle Marcelle Tassencourt Acheteurs : entrée libre, dépôts réservés aux membres de la Leche League.

Vente au profit de la Leche League, association de soutien à l’allaitement maternel. Dépôts réservés aux membres de l’association. Prix fixés par les déposants et non négociables. Prévoir de l’argent liquide.

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

