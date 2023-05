Work in Progress / RIDES – Un reflet du monde Salle Marcelle Tassencourt, 7 juin 2023, Versailles.

Work in Progress / RIDES – Un reflet du monde Mercredi 7 juin, 17h30 Salle Marcelle Tassencourt Réservation obligatoire en envoyant un sms au 07 49 34 32 83

Une étape de travail – Work in Progress – de RIDES – Un reflet du monde – Avec Cécile Orsoni et Jean-Jacques Sanchez.

RIDES – Un reflet du monde : Un atelier de création liant la danse à la parole et à l’écriture. Ces différents médiums constituent des matériaux essentiels à la formulation scénique de RIDES – Un reflet du monde.

Le volet en cours s’appuie sur un travail collaboratif mené avec l’artiste plasticienne Cécile Orsoni à Versailles. Également en collaboration avec le photographe Jean-Marc Gourdon.

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T17:30:00+02:00 – 2023-06-07T18:15:00+02:00

© Jean-Marc Gourdon