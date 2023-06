Bal folk et initiation aux danses Salle Marcelle Tassencourt Versailles, 11 mars 2023, Versailles.

Bal folk et initiation aux danses 11 mars 2023 – 13 janvier 2024, les samedis Salle Marcelle Tassencourt Initiation aux danses : 5 €. Bal : 12€ plein tarif / 10 € pour les étudiants & Versaillais / 3€ pour les 10-18 ans en prévente (www.balensoir.fr), +2€ sur place. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Un cours d’initation est proposé de 17h à 18h30 dans la maison de quartier de Clagny-Glatigny. Puis le bal suivra avec des groupes de musiques live, à partir de 19h dans la salle Tassencourt.

Plus d’informations : www.balensoir.fr

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « link », « value »: « http://www.balensoir.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@balensoir.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672217263 »}] [{« link »: « http://www.balensoir.fr »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:30:00+01:00 – 2023-03-11T23:30:00+01:00

2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:30:00+01:00

