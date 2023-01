« L’Aide-Mémoire » comédie de Jean-Claude Carrière – mise en scène de Patrice Verhelpen – Compagnie du Nouveau Souffle Salle Marcelle Tassencourt Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

« L’Aide-Mémoire » comédie de Jean-Claude Carrière – mise en scène de Patrice Verhelpen – Compagnie du Nouveau Souffle Salle Marcelle Tassencourt, 11 février 2023, Versailles. « L’Aide-Mémoire » comédie de Jean-Claude Carrière – mise en scène de Patrice Verhelpen – Compagnie du Nouveau Souffle Samedi 11 février, 20h30 Salle Marcelle Tassencourt

Prix des places : 10 à 12 €

Un homme au milieu de sa vie, ponctuel, qui aime l'ordre en toutes choses même dans les sentiments. Une femme pénètre dans son appartement. Que veut-elle ?

Salle Marcelle Tassencourt
7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles

Qui est cette femme ? Que cherche-t-elle ? Qui est ce Monsieur Ferrand ? Qu'est-il devenu ? Jean-Jacques vit une vie ordonnée. Tout ce qu'il fait, il le fait sérieusement de façon quasi comptable. L'irruption d'une femme inconnue, dans sa garçonnière, va bouleverser son existence. Elle est belle, insouciante et intrigante. Jean-Jacques est tiraillé entre l'envie de la chasser ou de s'asseoir et de l'écouter. Mais qu'est-elle réellement pour lui ? Une femme à aimer … ou un aide-mémoire ?

