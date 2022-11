Papy fait de la résistance Salle Marcelle Tassencourt Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Papy fait de la résistance Salle Marcelle Tassencourt, 2 décembre 2022, Versailles. Papy fait de la résistance Vendredi 2 décembre, 20h45 Salle Marcelle Tassencourt

Participation : 10 €

Comédie café-théâtre. La famille Bourdelle voit son luxueux hôtel particulier parisien investi par les forces allemandes et se retrouve malgré elle, enrôlée dans la résistance. Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Clagny Glatigny Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations. La compagnie Arts associés présente dans le cadre du Téléthon

Papy fait de la résistance, comédie café-théâtre de Christian Clavier et Martin Lamotte. L’action se situe en France pendant la Seconde Guerre Mondiale… la famille Bourdelle voit son luxueux hôtel particulier parisien investi par les forces allemandes… et se retrouve malgré elle, enrôlée dans la résistance ! Après bien des péripéties, la famille sera sauvée par l’arrivée d’un super héros nommé « Super-Résistant » … Caricature ironique, humoristique et hilarante … à prendre au second degré!

Dans une Mise en scène d’Isabelle Blondeau, Assistée par Virginie Renard, avec : Fabienne Philippe, Anne Sevaistre, Tanguy Ollivier, François-Xavier Léchenet, Pierre-Augustin Berthet, Tomoya Laffon, Pierre-Olivier Salin et François Perrot.

