Villenave-d'Ornon Journée portes ouvertes Salle Marcelle-Dumas Villenave-d’Ornon, 22 septembre 2023, Villenave-d’Ornon. Journée portes ouvertes Vendredi 22 septembre, 14h00 Salle Marcelle-Dumas A l’occasion de la reprise des activités aidants-aidés, le pôle ressources vous ouvre ses portes. Au programme, une séance de yoga à partir de 14h suivie d’une séance de réflexologie. Salle Marcelle-Dumas Rue du Commandant Charcot, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine La nouvelle salle Marcelle Dumas a été inaugurée le 26 avril 2018, accueille principalement le Club Amitié et ses 160 adhérents. Le CCAS participe aussi à la vie de cet espace grâce à son service animation-seniors qui y propose toute une palette d’activités tout au long de l’année, qu’elles soient ludiques, festives ou informatives. Le Pôle Social y met en place des ateliers d’accompagnement collectif dans la cuisine pensée à cet effet sur le thème du bien se nourrir au quotidien.

Enfin d’autres associations ou services de la Ville utilisent ce nouvel espace pensé et voulu comme un lieu de brassage, de métissage adapté particulièrement au public seniors mais ouvert à tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

