BALETI salle marcel roux, Le Bousquet-d’Orb (34)

BALETI salle marcel roux, Le Bousquet-d’Orb (34), 25 mars 2023, . BALETI Samedi 25 mars, 20h30 salle marcel roux, Le Bousquet-d’Orb (34) entrée libre cercle, mazurka, kolo, tzadik katamar, bourrées 2 temps, 3 temps, mixer, sempiternelle, branle d’osseau, valse, scottish, chapeloise, rondeau, 7 sauts … source : événement BALETI publié sur AgendaTrad salle marcel roux, Le Bousquet-d’Orb (34) Place Pierre Masse salle marcel roux, 34260 Le Bousquet-d’Orb, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41879 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T23:00:00+01:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu salle marcel roux, Le Bousquet-d'Orb (34) Adresse Place Pierre Masse salle marcel roux, 34260 Le Bousquet-d'Orb, France Age max 110 Lieu Ville salle marcel roux, Le Bousquet-d'Orb (34)

salle marcel roux, Le Bousquet-d'Orb (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//