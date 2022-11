Deux festivités au programme Salle Marcel Paul Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Deux festivités au programme Salle Marcel Paul, 13 novembre 2022, Fourchambault. Deux festivités au programme Dimanche 13 novembre, 10h00, 15h00 Salle Marcel Paul Le dimanche 13 novembre 2022, deux festivités se profilent à Fourchambault… Salle Marcel Paul 4 Septembre,58600 Fourchambault Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le dimanche 13 novembre 2022, deux festivités se profilent à Fourchambault… Dégustation de soupes, au marché dominical, de 10h à 12h La saison automnale est lancée, la traditionnelle dégustation de soupes aussi !

Rendez-vous de 10h à 12h, sur le site du marché dominical pour savourer la soupe signature, la Fourchambaultaise ainsi que le petit nouveau de cette année, un velouté de champignons, préparés tout spécialement pour l’occasion par la Cuisine des Saveurs. Un doux parfum champêtre qui viendra réchauffer les cœurs ! Une animation du terroir créative, saisonnière et conviviale vous attend le 13 novembre ! Après-midi guinguette, à la salle polyvalente, de 15h à 19h Direction la salle polyvalente, le dimanche 13 novembre, à partir de 15h pour danser au rythme des notes de musique de la souriante Florence Pariot et de son orchestre.

Cet après-midi offrira aux amateurs de danse un moment festif et convivial. Un espace buvette sera également tenu par l’AIDPE (Association Indépendante Des Parents d’Elèves du collège Paul Langevin) pour reprendre des forces entre deux danses. Animations gratuites, ouvertes à toutes et à tous.

Plus d’informations au 03 86 90 99 07.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T10:00:00+01:00

2022-11-13T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Salle Marcel Paul Adresse 4 Septembre,58600 Fourchambault Ville Fourchambault Age maximum 99 lieuville Salle Marcel Paul Fourchambault Departement Nièvre

Salle Marcel Paul Fourchambault Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourchambault/

Deux festivités au programme Salle Marcel Paul 2022-11-13 was last modified: by Deux festivités au programme Salle Marcel Paul Salle Marcel Paul 13 novembre 2022 Fourchambault Salle Marcel Paul Fourchambault

Fourchambault Nièvre