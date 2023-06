Atelier réparation Salle Marcel Lizon – Espace Pétanque Loisir Quint-Fonsegrives, 24 juin 2023, Quint-Fonsegrives.

Atelier réparation Samedi 24 juin, 09h30 Salle Marcel Lizon – Espace Pétanque Loisir Entrée libre

Au programme : réparation, stands d’information, espace convivial et collecte de Textiles Linges et Chaussures (TLC).

Grâce au point documentation, venez découvrir les astuces et bons plans autour de chez vous concernant la réparation d’objet et la seconde main.

Une collecte des textiles est également organisée : vous pourrez y déposer vos vêtements, linge de maison et chaussures. Même usés ils seront valorisés!

Ateliers animés par ZeroWaste et Fairéco à l’initiative de Toulouse Métropole. En partenariat avec Refashion et Le Relais.

Salle Marcel Lizon – Espace Pétanque Loisir 38-40 route de Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:30:00+02:00 – 2023-06-24T12:30:00+02:00

recycler réparer

Toulouse Métropole