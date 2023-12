Journée au féminin et tournoi des Trois Dames Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Fin : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:30:00+01:00 En partenariat avec le CDJE 45, le club de La Tour, Prends Garde! organise la deuxième étape du tournoi féminin des trois Dames, tournoi non homologué se déroulant sur trois dates (sans obligation de participer aux trois) Dimanche 18 février de 9h à 17h30 Invitées : féminines des clubs du Loiret, avec ou sans

licence (accompagnatrices bienvenues) Tarif : gratuit

Lieu: Espace Reine Blanche (salle Marcel Garcin) 3 rue d’Ivoy – 45160 Olivet Détails de la journée :

> Toute la journée : initiation

> De 9 h à 11 h : jeu libre

> De 11h à 12 h : conférence animée par Gaëlle LE VU “la place des femmes dans les échecs et dans l’Histoire” > Buffet partagé (merci aux participantes/accompagnatrices

qui pourraient emmener gâteaux/boissons) > A partir de 14 h, tournoi : 5 rondes en rapide 12 + 3 Récompenses :

