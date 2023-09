Stage échecs vacances de Toussaint Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET Olivet, 23 octobre 2023, Olivet.

Stage échecs vacances de Toussaint 23 et 24 octobre Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET

Le comité d’échecs et le club de St Pryvé-Olivet organisent un stage d’initiation et de perfectionnement au jeu d’échecs les 23 et 24 octobre 2023.

Lieu: Espace Reine Blanche (salle échiquier) 3 rue d’Ivoy 45160 Olivet

Animateur: Stéphane Lemaître

Horaires: 14h00-17h00

Tarif: 7€ par séance

Ouvert à tous

Idéal pour découvrir l’activité et progresser.

Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET 54 rue d’Ivoy 45160 olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cdje45.fr/stage-vacances-de-la-toussaint-a-olivet/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

jeu d’échecs stage

Cdje45