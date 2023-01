Hop on bouge ! Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Hop on bouge ! Dimanche 19 février, 10h30 Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET

Gratuit

Nouveau ! Pour faire d’Olivet une ville qui bouge, le service des sports propose une toute nouvelle offre d’activités physiques régulières, encadrées et gratuites, et destinées à tous ! Salle Marcel Garcin – Espace Reine Blanche – OLIVET 54 rue d’Ivoy 45160 olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Dimanche 12 février : Hop à fond !

Cours de piloxing* animé par Gym volontaire Olivet.

* S’appuyant sur la danse, le Pilates et la boxe pour un résultat complet, le piloxing est le nouveau sport hybride tendance qui permet de travailler à la fois le cardio et la force.

2023-02-19T10:30:00+01:00

2023-02-19T11:30:00+01:00

