Exposition de la Terre à l’Univers 31 mai – 4 juin Salle Marcel Gaime

La Fédération Centre Jeunesse Culture revient avec son exposition itinérante et interactive. Cette année, l’exposition De la Terre à l’Univers, sensibilise le public avec de nombreux ateliers à manipuler. Elle permet d’appréhender l’astronomie par le biais des liens étroits qui ont toujours uni les phénomènes célestes à la vie quotidienne des êtres humains (alternance jour et nuit, saisons, phases de la Lune, calendriers, repérage par les étoiles…).

Cette exposition vous transportera plus loin encore dans la découverte du cosmos qui depuis la nuit des temps, nous incite inlassablement à nous poser cette question de l’origine de l’Univers, où philosophie, métaphysique et rigueur des vérités scientifiques se conjuguent harmonieusement. Exposition soutenue dans le cadre du PACT.

Salle Marcel Gaime Rue Saint-Roch, Briare

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

