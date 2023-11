Vide ta chambre du Basket Club Pays Foyen Salle Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire, 26 novembre 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Saint-Avit-Saint-Nazaire,Gironde

Le Basket Club du Pays foyen organise un vide ta chambre le dimanche 26 Novembre de 9h à 17h à la salle Marcel Duchant à Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Vêtements, vaisselle, jouets…

Buvette et petite restauration.

Réservation pour les participants au 06 29 69 90 13 (N’hésitez pas à laisser un message)..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Salle Marcel Duchant

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Basket Club du Pays foyen is organizing an empty room sale on Sunday November 26 from 9am to 5pm at the Salle Marcel Duchant in Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Clothes, crockery, toys…

Refreshments and snacks.

Reservations for participants on 06 29 69 90 13 (please don’t hesitate to leave a message).

El Basket Club du Pays foyen organiza una venta de habitaciones vacías el domingo 26 de noviembre, de 9.00 a 17.00 h, en la Sala Marcel Duchant de Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Ropa, vajilla, juguetes…

Refrescos y aperitivos.

Las reservas para los participantes deben hacerse llamando al 06 29 69 90 13 (no dude en dejar un mensaje).

Der Basket Club du Pays foyen organisiert am Sonntag, den 26. November von 9 bis 17 Uhr in der Halle Marcel Duchant in Saint-Avit-Saint-Nazaire einen « vide ta chambre ».

Kleidung, Geschirr, Spielzeug…

Getränke und kleine Snacks.

Reservierung für die Teilnehmer unter 06 29 69 90 13 (Zögern Sie nicht, eine Nachricht zu hinterlassen).

