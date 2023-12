Tournoi handball loisir du LMHBCV Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq, 6 janvier 2024 08:00, Villeneuve-d'Ascq.

Venez encourager notre équipe loisir de handball ce samedi 6 janvier !

Chers amis et supporters du handball,

Nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à venir soutenir nos équipes loisir lors d’un tournoi spécial qui se déroulera le samedi 6 janvier. C’est l’occasion parfaite de vivre des moments intenses et vibrants en assistant à des matchs passionnants !

Les joueurs ont travaillé dur et sont prêts à offrir un spectacle plein d’énergie et de compétitivité. Votre présence et vos encouragements seront un véritable moteur pour nos équipes et contribueront à rendre cette journée mémorable.

Date : Samedi 6 janvier

Lieu : Salle Marcel Cerdan

⏰ Heure de début : 09 h 00

Votre soutien est essentiel pour créer une ambiance inoubliable et encourager nos équipes à donner le meilleur d’elles-mêmes sur le terrain. Venez nombreux, en famille, avec des amis, pour partager cette passion du handball !

Nous avons hâte de vous voir et de partager ensemble cette journée exceptionnelle !

Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « 5759052@fffhandball.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00

Handball LMHBCV

