N1.LMHBCV / TORCY le 12.11.2023 à 16h00 salle Marcel Cerdan Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq N1.LMHBCV / TORCY le 12.11.2023 à 16h00 salle Marcel Cerdan Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq, 12 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. N1.LMHBCV / TORCY le 12.11.2023 à 16h00 salle Marcel Cerdan Dimanche 12 novembre, 16h00 Salle Marcel Cerdan Entrée 4€ Notre N1 reçoit l’équipe de Torcy Handball ce dimanche à 16h00 ! Un match déjà important pour nos seniors, qui vont faire le maximum pour renouer avec la victoire à la maison

Alors pas d’excuse ! On vous donne rendez-vous dimanche après midi à la salle Marcel Cerdan !!

NOUS SOMMES VILLENEUVE Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « 5759052@ffhandball.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00 handball villeneuve d’ascq N1.LMHBCV / TORCY le 12.11.2023 à 16h00 salle Marcel Cerdan Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle Marcel Cerdan Adresse 71 rue des comices 59650 Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.64108;3.152963

Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/