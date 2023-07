Fête de fin de saison au LMHBCV Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Fête de fin de saison au LMHBCV Salle Marcel Cerdan Villeneuve-d’Ascq, 2 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête de fin de saison au LMHBCV Dimanche 2 juillet, 10h00 Salle Marcel Cerdan Entrée libre Fête de fin d’année au LMHBCV La saison se termine au LMHBCV, et pour clôturer cette année, nous vous donnons RDV dimanche 02 Juillet de 10h00 à 17h00 à la salle Marcel Cerdan. ▶️ Au programme : matchs entre licencies et en famille, château gonflable, ..?? N » hésitez pas à enfiler vos tenues de sport ▶️Restauration sur place, barbecue, frites…. Nous vous attendons nombreux pour fêter tous ensemble cette belle saison.???? Salle Marcel Cerdan 71 rue des comices 59650 Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « 5759052@ffhandball.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

