Ouverture des entraînements au LM-HBCV

Nous sommes ravis de vous annoncer que la semaine du 19 juin au 24 juin, nous ouvrirons nos entraînements aux personnes extérieures. Vous aurez l’opportunité de voir comment nous nous entraînons, de découvrir nos méthodes d’entraînement et de rencontrer nos équipe d’encadrant.

Nous sommes convaincus que c’est une excellente occasion pour vous de découvrir notre sport et de vous motiver à vous entraîner encore plus dur. Vous pourrez également poser des questions aux membres de l’équipe et en apprendre davantage sur leur expérience et leur parcours.

Nous espérons que vous viendrez nombreux et que vous passerez un excellent moment. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous inscrire.

À bientôt sur le terrain !

BABY HAND M/F (2018-2019-2020)

Samedi 24 juin 2023 de 09h30 à 10h15 salle Lahousse (piscine de Triolo)

MINI HAND M/F (2015-2016-2017)

Samedi 24 juin 2023 de 10h30 à 12h00 salle Lahousse (piscine de Triolo)

U11 M/F (2013-2014)

Mardi 20 juin de 17h30 à 19h00 salle Lahousse (piscine de Triolo)

Mercredi 21 juin de 17h30 à 19h00 salle Marcel Cerdan

U13 M/F (2011-2012)

Mardi 20 juin de 17h30 à 19h00 salle Marcel Cerdan

Jeudi 22 juin de 17h30 à 19h00 salle Lahousse (piscine de Triolo)

U15 FÉMININES RÉGION (2009-2010)

Mercredi 21 juin de 16h00 à 17h30 salle Marcel Cerdan

Vendredi 23 juin de 17h30 à 19h00 salle Marcel Cerdan

U15 MASCULIN DÉPT (2009-2010)

Lundi 19 juin de 17h30 à 19h00 salle Molière

Vendredi 23 juin de 17h30 à 19h00 salle Molière

